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Новости 11:15

ФСБ задержала подозреваемого в подрыве внедорожника бывшего сотрудника СБУ в Москве

фото ЗакС политика ФСБ задержала подозреваемого в подрыве внедорожника бывшего сотрудника СБУ в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали подозреваемого в работе на спецслужбы Украины и подрыве автомобиля экс-сотрудника СБУ, об этом 16 апреля пишут "РИА Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

По версии следствия, подозреваемый после начала СВО отправился в Украину, и там его завербовали сотрудники СБУ. В марте мужчина прибыл в Россию и якобы собрал взрывчатку из полученных ранее компонентов.

После этого подозреваемый, по словам следователей, взорвал автомобиль бывшего сотрудника СБУ. 

Напомним, что взрыв произошел на севере Москвы на Коровинском шоссе. Внутри был водитель, однако он отделался только травмами.

Фото: ЗАКС.Ру


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