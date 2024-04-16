Памфилова вручила Путину удостоверение президента России

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова встретилась с президентом России Владимиром Путиным первый раз после выборов главы государства, об этом 16 апреля сообщили в Кремле.

Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании его президентом России.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, также Памфилова рассказала об итогах выборов. Она отметила, что народ в России оказался очень мудрым и понимает, что это не просто выбор главы государства, а важный этап в жизни России.

Напомним, что 15-17 марта в России прошли трехдневные выборы президента. Владимир Путин победил с 87% голосов. На втором месте оказался коммунист Николай Харитонов с 4,31%. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85% голосов, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) занял последнее место с 3,20% голосов.

Фото: kremlin.ru