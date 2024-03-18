От выборов к выборам

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В Петербурге утвердили итоги выборов президента. Владимир Путин выиграл, как и в целом по стране, с большим отрывом, а вот второе место в городе занял Владислав Даванков ("Новые люди"), а не Николай Харитонов (КПРФ). ЗАКС.Ру поинтересовался у политологов и петербургских депутатов, как результаты выборов президента по городу могут повлиять на муниципальную кампанию в сентябре 2024 года.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 18 марта, после обработки 100% протоколов с участков утвердила итоги голосования. Действующий президент Владимир Путин, который шел на выборы самовыдвиженцем, получил 81,65% голосов. Владислав Даванков, представляющий молодую партию "Новые люди" на втором месте в городе с результатом 6,99%. Их оппоненты Леонид Слуцкий из ЛДПР и Николай Харитонов из КПРФ получили 5,15% и 3,49% голосов соответственно.

"Новые люди" появились весной 2020 года. В Петербурге партия по итогам выборов в городской парламент смогла сформировать фракцию из трех человек. В муниципальном сообществе они пока никак не представлены. Небольшие довыборы в муниципальные советы "Новые люди" игнорировали, оставляя ресурсы до полноценной избирательной кампании осенью 2024 года. Сейчас в партии активно готовят своих сторонников под муниципальную кампанию, которая также станет для них первой.

В петербургском отделении КПРФ еще будут анализировать не удовлетворительное для них количество голосов за Харитонова. У коммунистов, как правило, была стабильная поддержка их избирателей в городе: по итогам прошлых выборов в ЗакС они стали второй по численности партией, на муниципальных выборах 2019 года смогли получить более 70 мест в советах. На этих президентских выборах Харитонов стал вторым по стране, однако в Петербурге в его поддержали меньше 100 тысяч человек. Глава горкома и лидер фракции КПРФ в Заксобрании Роман Кононенко отметил, что общероссийский масштаб президентских выборов сложно сравнить с местными выборами, которые должны пройти в сентябре 2024 года. Также в разговоре с ЗАКС.Ру он рассказал, что скептически относится к итогам голосования на некоторых избирательных участках.

- Надо анализировать, почему так произошло. Наш кандидат получил второе место по стране. Это в определенной степени оправдывает наши ожидания, а те результаты, которые получились в нашем городе, удовлетворять нас не могут. Я думаю, вряд ли они как-то скажутся на муниципальных выборах, потому что федеральная кампания определенный отпечаток наложила на то, что у нас получилось в результате. По некоторым избирательным участкам, скажем так, на мой взгляд, результаты были аномальные. Очень сильно удивлен. На одном участке один уровень поддержки, а на соседнем получает десять голосов, - сказал Кононенко.

В ЛДПР не видят взаимосвязи между итогами президентских выборов и будущими результатами избрания муниципальных депутатов. В любом случае, партия намерена использовать на местных выборах пожелания и запросы местных жителей, которые были собраны в рамках президентской кампании. Волонтерам партии в ходе акции "Скажи Слуцкому правду" удалось пообщаться на волнующие темы с множеством петербуржцев.

- Я бы вот такую пропорцию не выстраивал, потому что муниципальные выборы наиболее близкие к людям и территориям. Очень может быть, что персональные лидеры общественного мнения могут получить первые места и избираться депутатами. Было не так много времени для повышения рейтинга узнаваемости нашего кандидата, но я хотел бы отметить работу регионального отделения, которое активно поработало. Это действительно сказалось на результатах в том числе. Честно говоря, я удовлетворен работой реготделения и тем, как получилось эту кампанию выстроить. Ставя серьезные перед собой цели, у нас была установка второе место [по стране]. Самое главное, что Леонид Эдуардович подхватил знамя ЛДПР, сохранил партию, сохранил ее региональные отделения. Это тоже очень важная заслуга. <...> Как только закрывается последний избирательный участок в стране - мы начинаем готовиться к следующим выборам, - добавил Иткин.

"Новые люди", очевидно, рады петербургскому результату. Да и итогами по стране. Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов в беседе с ЗАКС.Ру подчеркнул, что партию во время голосования активно поддерживала молодежь. Например, на участке, где голосовали студенты Московского физико-технического института, за Даванкова отдали голоса 34% избирателей.

- Мне кажется, результат позитивно повлияет. Президентские выборы - это как самое четкое определение трендов, ожидание людей, чего они хотят от депутатов. Такое высокое подтверждение и статус доверия президенту ,что очевидно было. Ну и дальше прогнозировали [Даванкову] третье место, но у нас второе место, значит, что программа, с которой шла партия и Владислав Даванков понравилась своими новациями, своим экономическим блоком, образованием и умеренной демократической позицией. <...> Естественно, некий статус доверия, который нас обязывает оправдать его и готовиться к муниципальным выборам. Главное, чтобы не заболеть "звездностью", а четко сформулировать задачи, с чем пойдем, - рассказал Павлов.

Глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Павел Крупник, оценивая итоги президентских выборов по городу, уверен, что "Единой России" стоит особенно сделать упор на молодежь перед сентябрьским голосованием.

- Этот показатель "Новых людей", мне кажется, какую-то интригу будет вносить в муниципальные выборы. Я думаю, праймериз "Единой России" должны подобрать достаточно сплоченный состав. Я уверен, что нам нужно сейчас, чтобы наши потенциальные претенденты чувствовали и понимали, как правильно вести свою работу с молодежью, именно со студенчеством. С теми ребятами, которые по каким-то причинам, по какой-то агитации, своим субъективным мироощущениям, проголосовали за "Новых людей" или коммунистов - не важно. Нам нужно очень серьезно все это проанализировать и сделать все возможное, чтобы среди кандидатов появились молодые лица, не хуже "Новых людей". Я там особо не знаю "говорящих голов", кроме Даванкова и московского руководства. Кто эта партия, хочется понять мне? Чьи интересы, как это все происходит? Павлов, Панов, Герасина (депутаты ЗакСа от "Новых людей"-прим.ЗАКС.Ру) - хорошие порядочные люди, но для меня важна именно партия, а не три человека. Хотел бы понять, что ждет от муниципального депутата именно молодежь. Те люди, которые первый раз голосовали за Даванкова, которого они два-три месяца назад не слышали и не знали. И пошли они проголосовали просто за компанию с каким-то студенческим коллективом, которым сказали "А давайте вот протестно" или у них есть какой-то запрос? - интересуется Крупник.

Политолог, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления Инна Ветренко поделилась с ЗАКС.Ру мнением, что у "Новых людей" определенно есть будущее - что стало понятно после выборов в Государственную думу. Тогда, напомним, им удалось набрать фракцию из 15 человек. Второе место Даванкова должно способствовать успешной муниципальной кампании, уверена Ветренко.

- "Новые люди" даже без результата Даванкова собирались выходить на муниципальные выборы, потому что они об этом не раз заявляли. Понятно, что партия будет активна на муниципальных выборах. Просто есть определенные дивиденды, которые принесло второе место Даванкова в городе. Первое место мы не рассматриваем, между тремя оставшимися кандидатами "победителем" фактически является Даванков. Это придает и уверенности, и узнаваемости, и финансирования дополнительного. Я думаю активность их будет еще выше, чем они предполагали и заявляли.

Иначе считает политолог, экс-полпред президента России в Петербурге Сергей Цыпляев. По его мнению, результаты Даванкова, Слуцкого и Харитонова остались на уровне "второй лиги".

- Я не думаю, что можно переносить итоги президентских выборов на муниципальную кампанию. Здесь выступают конкретные личности, и даже партийная привязка является таким вторичным элементом. Ну, например, мы видим, что победитель выборов, президент выступал как самовыдвиженец, а не представитель партии. Забрать на себя, что называется, президентский рейтинг в этой ситуации партиям будет непросто. Тем более, президента поддержали две партии. Они, наверное, будут друг с другом конкурировать, - полагает Цыпляев.

Напомним, 17 марта в России подошли к концу трехдневные выборы президента. Распределение голосов в целом по стране немного отличается от петербургских итогов. Первый по-прежнему Путин с 87% голосов. На втором месте оказался коммунист Харитонов с 4,31%. Даванков - 3,85, а Слуцкий занял последнее место с 3,20% голосов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру