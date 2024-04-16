Максим Леонидов выступил против поправок в закон об охранных зонах Петербурга

Музыкант, сооснователь группы "Секрет" Максим Леонидов публично поддержал петербургских градозащитников, которые выступают против изменения закона об охранных зонах (закон №820-7). В случае внесения корректив в документ станет возможным снос сотен так называемых "несредовых построек", которые, по мнению активистов, представляют собой историческую ценность. Леонидов записал минутное видеообращение к сотрудникам КГИОП.

"Меня беспокоит отказ от принципа запрета на снос исторических зданий в центральных районах нашего города. Ведь именно эти здания определяют его вечный и прекрасный облик. Я призываю вас отнестись к этому ответственно и бережно", - произнес он в видеоролике, загруженном на YouTube-канал "На защиту Петербурга!".

Согласно последним планам КГИОП, с охраны первым делом предполагается снять 334 сооружения.

фото: На защиту Петербурга! / YouTube (скриншот)