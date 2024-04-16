Патрушев отметил недостатки в реагировании на угрозы на российском Северо-Западе

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время рабочего визита в Архангельск указал на существующие недостатки в реагировании на угрозы, которые он наблюдает в Северо-Западном федеральном округе. Просчеты в этой деятельности, по мнению государственного деятеля, способны обернуться драматичными последствиями, сравнимыми с паводком в Оренбургской и Курганской областях.

По словам Патрушева, которые приводит ТАСС, "имеются нерешенные проблемы в организации эффективного прогнозирования и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации".

Комментируя ситуацию с половодьем на южном Урале, секретарь Совбеза рассудил, что "такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать".

Напомним, что нынешнем месяце по причине прорыва дамбы в Орске из берегов стала выходить река Урал, подтопив более десятка тысяч домохозяйств в области. Петербургское правительство выразило готовность принять детей из Оренбуржья, чьи семьи пострадали от паводка.

фото: kremlin.ru