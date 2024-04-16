Подозреваемого в стрельбе по полицейским мужчину из Коммунара отправили в СИЗО

Суд поместил под стражу 49-летнего жителя Коммунара (Гатчинский район), которого подозревают в стрельбе по полицейским, о чем сообщает прокуратура Ленинградской области.

Инцидент случился в минувшее воскресенье. Силовики приехали по одному из адресов, откуда поступила жалоба на конфликт двоих соседей. По официальной версии, фигурант заперся в квартире. На требование открыть дверь он, находясь в нетрезвом виде, появился с охотничьим ружьем и выстрелил из него в сторону правоохранителей. В происшествии никто не пострадал.

На мужчину завели дело о посягательстве на жизнь сотрудника правооохранительных органов (ст. 317 УК), по которому ему может грозить пожизненное заключение.

Фото: ЗАКС.Ру