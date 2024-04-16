Очередная реклама банка "Уралсиб" не устроила петербургских антимонопольщиков

Один из петербуржцев получил рассылку от банка "Уралсиб", на которую не подписывался, после чего он обратился с жалобой в региональное управление ФАС. Чиновники пришли к выводу, что банк не вправе рассылать рекламу лишь потому, что безальтернативное согласие на нее входит во внутренние правила кредитной организации.

Кроме того, в рекламном сообщении не было указано названия юрлица, оказывающего услугу: в тексте имелась только ссылка на сайт банка. Последнему в результате выдали предписание об устранении нарушений. Ведомство решает вопрос о возбуждении административного дела по 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе).

В феврале по инициативе петербургского УФАС "Уралсиб" оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за рассылки спама.

фото: spb.fas.gov.ru