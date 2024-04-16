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Новости 19:25

Очередная реклама банка "Уралсиб" не устроила петербургских антимонопольщиков

фото ЗакС политика Очередная реклама банка "Уралсиб" не устроила петербургских антимонопольщиков

Один из петербуржцев получил рассылку от банка "Уралсиб", на которую не подписывался, после чего он обратился с жалобой в региональное управление ФАС. Чиновники пришли к выводу, что банк не вправе рассылать рекламу лишь потому, что безальтернативное согласие на нее входит во внутренние правила кредитной организации.

Кроме того, в рекламном сообщении не было указано названия юрлица, оказывающего услугу: в тексте имелась только ссылка на сайт банка. Последнему в результате выдали предписание об устранении нарушений. Ведомство решает вопрос о возбуждении административного дела по 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе).

В феврале по инициативе петербургского УФАС "Уралсиб" оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за рассылки спама.

фото: spb.fas.gov.ru


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