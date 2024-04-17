В России планируют ограничить продажу сим-карт для иностранных граждан

Минцифры разрабатывает закон, который будет ограничивать приобретение сим-карт иностранными гражданами или лицами без гражданства, об этом 17 апреля пишет ТАСС со ссылкой на слова сенатора Артема Шейкина.

По его словам, законопроект в дальнейшем коснется не только иностранцев, но и граждан России, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее Шейкин отправлял запрос в Минцифры по вопросу об ограничении продажи сим-карт для иностранных граждан. Ответ из ведомства был подписан замминистром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрием Угнивенко.

Напомним, что также в Минцифры заявили, что не планирует заниматься сейчас разработкой механизмов блокировки деструктивного контента в мессенджерах.

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