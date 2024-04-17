В Петербурге появятся пункты для сбора гуманитарной помощи жителям Оренбургской области

В каждом районе Петербурга появятся пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области, об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Создать пункты сбора помощи поручил губернатор Петербурга Александр Беглов после обращений граждан. Пункты сбора будут организованы на базе комплексных центров социального обслуживания населения администраций районов города и на базе ГКУ "Центр международных гуманитарных связей"

Петербуржцы могут принести продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, одеяла, постельные принадлежности и другие предметы первой необходимости.

В отделе социальной защиты населения каждого района Петербурга можно будет уточнить информацию о работе пункта.

Фото: скриншот видео пресс-службы МЧС России