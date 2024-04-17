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Муниципал 10:52

Мундеп Павел Кондрашов собирает команду к муниципальным выборам в Кировском районе

фото ЗакС политика Мундеп Павел Кондрашов собирает команду к муниципальным выборам в Кировском районе

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов 17 апреля объявил о наборе в свою команду для участия в муниципальных выборах в сентябре 2024 года. В беседе с ЗАКС.Ру муниципал отметил, что ищет единомышленников не только в Ульянке, но и во всех округах Кировского районы. 

На территории Кировского района пройдут выборы в шести муниципалитетах (всего их семь, но в МО "Автово" выборы пройдут позже): МО "Княжево", МО "Дачное", МО "Морские ворота", МО "Красненькая речка", а также в МО "Нарвский округ" и МО "Ульянка". В последних двух, по словам Кондрашова, уже сформированы команды. Желающим присоединиться к команде нужно заполнить форму, ссылку на которую Кондрашов опубликовал в своем Telegram-канале.

Выдвижение кандидатов подразумевается от партии "Новые люди". В 2019 году Кондрашов избирался от Партии роста. Недавно эти партии объявили об объединении. 

Отметим, свою команду в Нарвском округе собирает экс-мундеп Анна Каруличева. Кондрашов сообщил ЗАКС.Ру, что в ближайшем времени могут пройти переговоры между ними. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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МО Княжево
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МО Красненькая речка
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МО Морские ворота
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МО Нарвский округ
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МО Ульянка
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Кондрашов Павел Вячеславович
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Кондрашов Павел Вячеславович 




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