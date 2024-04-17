Петербургские депутаты предложат поправки к федеральному закону о курортном сборе

На заседании петербургского парламента 17 апреля приняли за основу проект постановления о направлении законодательной инициативы в Государственную думу о внесении некоторых изменений в закон о курортном сборе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В частности, освободить плательщиков от уплаты комиссии за услуги банка, а также освободить от уплаты сбора гражданских специалистов, которые работали в зоне проведения специальной военной операции.

Предполагается, что гражданские специалисты смогут предъявлять "любые" документы для того, чтобы не выплачивать сбор: справки с работы, распоряжения командования и другие. Уточнять перечень таких документов депутат Денис Четырбок, который представлял инициативу, не стал.

Также, согласно инициативе, курортный сбор могут выплачивать "иные" лица. Предполагается, что в группе из нескольких человек нести расходы может один из них. Депутаты хотят прописать в законе, что он сможет заплатить сбор за своих попутчиков.

С неожиданным предложением выступил единоросс Михаил Барышников, который предположил, что курортный сбор может отпугнуть туристов от поездок в Северную столицу. Он упомянул недавнюю беседу президента с губернатором Александром Бегловым, когда глава Петербурга заявил, что город на Неве не лидер по турпотоку из-за холодного моря. Четырбок ответил, что закон уже действует и на его реализацию было потрачено много сил. Кроме того, отменять его нужно будет лишь в том случае, если правительство страны решит свернуть этот эксперимент.

- Вы немного опоздали, - добавил Четырбок.

Отметим, сегодня петербургский парламент собирается также рассмотреть предложения по изменению городского закона о курортном сборе. Депутаты хотят расширить перечень лиц, которые могут быть освобождены от уплаты сбора, включив в него многодетные семьи с детьми в возрасте до 23 лет, которые проходят обучение.

В Петербурге курортный сбор начали взимать с 1 апреля 2024 года. Его обязаны платить гости города, которые останавливаются в гостиницах и отелях. По 100 рублей в сутки. Собранные средства должны быть направлены на развитие туристической инфраструктуры.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру