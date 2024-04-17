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Новости 11:42

ЗакС попросит Госдуму разрешить регионам устанавливать скидку за оперативную оплату штрафов

фото ЗакС политика ЗакС попросит Госдуму разрешить регионам устанавливать скидку за оперативную оплату штрафов

Парламент Петербурга принял за основу проект обращения к Государственной думе с предложением ввести льготный период на оплату штрафов за правонарушения, предусмотренные городским законом об административных правонарушениях. Документ подготовлен для снижения нагрузки на мировые суды из-за штрафов за несвоевременную оплату платной парковки. 

Депутаты предлагают предусмотреть скидку в 50% на штраф, если он был оплачен в течение 20 дней с момента правонарушения. Подобная практика уже действует в России, в частности, за оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Действующее законодательство не позволяет вводить какие-либо скидки в региональные законы, к которым относится и норма о платных парковках. 

Инициативу ранее поддержали члены профильной комиссии по законодательству, а также в Совете законодателей России. 

Сейчас в Петербурге зоны платных парковок действуют в четырех районах города: Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском.

 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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