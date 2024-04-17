ЗакС попросит Госдуму разрешить регионам устанавливать скидку за оперативную оплату штрафов

Парламент Петербурга принял за основу проект обращения к Государственной думе с предложением ввести льготный период на оплату штрафов за правонарушения, предусмотренные городским законом об административных правонарушениях. Документ подготовлен для снижения нагрузки на мировые суды из-за штрафов за несвоевременную оплату платной парковки.

Депутаты предлагают предусмотреть скидку в 50% на штраф, если он был оплачен в течение 20 дней с момента правонарушения. Подобная практика уже действует в России, в частности, за оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Действующее законодательство не позволяет вводить какие-либо скидки в региональные законы, к которым относится и норма о платных парковках.

Инициативу ранее поддержали члены профильной комиссии по законодательству, а также в Совете законодателей России.

Сейчас в Петербурге зоны платных парковок действуют в четырех районах города: Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру