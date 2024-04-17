Памфилова рассказала о возбуждении 21 уголовного дела после выборов президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала о возбуждении 21 уголовного дела из-за создания препятствий работе избиркомов во время выборов президента РФ, об этом 17 апреля пишет "Интерфакс" со ссылкой на ее слова на заседании ЦИК.

По словам главы ЦИК, в эти выборы особенностью стало то, что в отношении членов участковых избирательных комиссий не было возбуждено ни одного уголовного дела.

Памфилова добавила, что в общей сложности в ЦИК поступило почти 460 обращений по поводу нарушений, однако из них подтвердились или частично подтвердились только 12.

Напомним, что Элла Памфилова встретилась с президентом России Владимиром Путиным 16 апреля и вручила ему удостоверение главы государства.

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