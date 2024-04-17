ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:46

Памфилова рассказала о возбуждении 21 уголовного дела после выборов президента РФ

фото ЗакС политика Памфилова рассказала о возбуждении 21 уголовного дела после выборов президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала о возбуждении 21 уголовного дела из-за создания препятствий работе избиркомов во время выборов президента РФ, об этом 17 апреля пишет "Интерфакс" со ссылкой на ее слова на заседании ЦИК.

По словам главы ЦИК, в эти выборы особенностью стало то, что в отношении членов участковых избирательных комиссий не было возбуждено ни одного уголовного дела.

Памфилова добавила, что в общей сложности в ЦИК поступило почти 460 обращений по поводу нарушений, однако из них подтвердились или частично подтвердились только 12.

Напомним, что Элла Памфилова встретилась с президентом России Владимиром Путиным 16 апреля и вручила ему удостоверение главы государства.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама