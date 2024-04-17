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Муниципал 12:50

"Яблоко" объявило о старте муниципальной кампании в Петербурге

фото ЗакС политика "Яблоко" объявило о старте муниципальной кампании в Петербурге

Партия "Яблоко" примет участие в муниципальных выборах в Петербурге, объявил лидер фракции в Законодательном собрании Александр Шишлов 17 апреля, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Выдвинутым от партии не придется собирать подписи, чтобы стать зарегистрированными кандидатами. 

- Я хочу заявить от имени партии "Яблоко", что мы будем участвовать в этих выборах как парламентская петербургская партия, который не нужно собирать подписи, - заявил Шишлов и пригласил всех, кто разделяет взгляды партии, принять участие в кампании. 

Присоединиться к команде "Яблока" можно на сайте партии - там опубликована небольшая анкета с общими данными. Шишлов добавил, что сейчас насчитываются "десятки" желающих участвовать выборах от партии. В основном это члены и сторонники "Яблока". 

Напомним, по итогам муниципальных выборов 2019 года от "Яблока" избрались более 80 человек. К концу шестого созыва многие "яблочники" были лишены мандатов из-за ошибок в декларациях или за прогулы. 

О том, как в Петербурге досрочно прекращали полномочия муниципалов - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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