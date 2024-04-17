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Петербургская судебная система поздравила Подносову с назначением на пост главы Верховного суда РФ

фото ЗакС политика Петербургская судебная система поздравила Подносову с назначением на пост главы Верховного суда РФ

Судебная система Петербурга поздравила Ирину Подносову с новой должностью в Верховном суде России, об этом 17 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Судебная система Санкт-Петербурга поздравляет Ирину Леонидовну Подносову с назначением на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", – сказано в сообщении пресс-службы.

В среду, 17 апреля, Совет Федерации принял решение о назначении на должность председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, ранее этот пост занимал Вячеслав Лебедев. 

До этого Подносова уже работала в Верховном суде России заместителем главы суда.

Фото: ЗАКС.Ру


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