МВД объявило в розыск феминистку Залину Маршенкулову

Правоохранительные органы объявили в розыск журналистку и феминистку Залину Маршенкулову, об этом 17 апреля стало известно из базы розыска МВД РФ.

В карточке Маршенкуловой указан пол, национальность и дата рождения, однако из-за какой статьи она объявлена в розыск данных нет.

Ранее появилась информация о том, что Следственный комитет возбудил дело в отношении Маршенкуловой по статье о публичном оправдании терроризма (ст.205.2 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стал пост в Telegram-канале об убийстве военкора Владлена Татарского на Университетской набережной в Петербурге.

Сейчас Залина Маршенкулова находится не в России.

Фото: ЗАКС.Ру