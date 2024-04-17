Спортивный журналист Кирилл Набутов* обратился в суд Петербурга из-за статуса иноагента

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал административное исковое заявление спортивного комментатора Кирилла Набутова* к Минюсту России из-за статуса иноагента, об этом 17 апреля рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

По мнению Набутова*, решение Минюста не является законным и принято с нарушением российских законов и международного права. Журналист просит суд признать решение ведомства незаконным и обязать исключить его из списка иноагентов.

Дело будет рассматривать судья Анжелика Панова.

Напомним, что Кирилла Набутова* Минюст добавил в список иностранных агентов 22 марта 2024 года.

*Минюст внес Кирилла Набутова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру