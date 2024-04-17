Больше 20 белгородских детей госпитализировали в больницы Петербурга с недомоганием

В петербургские больницы госпитализировали 21 школьника из Белгородской области, об этом 17 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитеты по здравоохранению и образованию.

Белгородские дети попали в больницы с жалобами на недомогание. Все они проживали в лагере "Солнечное" в Курортном районе Петербурга и выезжали на занятия в город.

Всего в стационары попал 21 ребенок, у пятерых медики диагностировали норовирус. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

Как рассказали в комитетах, Роспотребнадзор провел соответствующие проверки. Согласно их данным, инфицирование детей не связано с пребыванием в лагере.

Напомним, что в конце марта в Петербург приехало 735 детей из Белгородской области вместе с сопровождающими и медиками.

Фото: ЗАКС.Ру