В День Победы в Ивангороде пройдет праздничный концерт

На берегах реки Нарвы администрация Ленинградской области намерена провести праздничный концерт ко Дню Победы 9 мая. Об этом объявил губернатор Александр Дрозденко. Таким образом в Ивангороде повторится прошлогодний опыт.

Среди прочего, на сцене ожидаются группа "Песняры", Кубанский хор и выступление духового оркестра. Программу праздника чиновники готовят совместно с руководством Всероссийского государственного университета юстиции.

Ранее от проведения массовых мероприятий на предстоящее 9 мая отказалось правительство Псковской области. В регионе, опасаясь провокаций, в том числе запретили запускать фейерверки.

Фото: ЗАКС.Ру