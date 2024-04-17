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Муниципал 16:17

Прокуратура требует лишить полномочий двух депутатов из Колпино за прогулы

фото ЗакС политика Прокуратура требует лишить полномочий двух депутатов из Колпино за прогулы

Сотрудники прокуратуры Колпинского района направили представление главе МО "Город Колпино" Надежде Максимовой с требованием досрочно прекратить полномочия двух муниципальных депутатов. Поводом стало их отсутствие на заседаниях, сообщили в пресс-службе ведомства 17 апреля. 

Имена депутатов в сообщении ведомства не указаны. Вероятно, речь идет о Романе и Диане Волгах (отец и дочь), которые избрались в 2019 году от партии "Яблоко". После начала специальной военной операции они покинули Россию. После отъезда Диана Волга планировала сложить мандат, однако коллеги по совету, в том числе из "Единой России", отговаривали ее, поскольку в муниципалитете и так немного депутатов и пришлось бы проводить дополнительные выборы. 

Чтобы сохранить численность совета, муниципалы приняли норму, которая позволяет участвовать в собрании дистанционно. Отметим, в сообщении прокуратуры говорится, что такое решение было принято неправомерно. 

"Кроме того, представительным органом местного самоуправления неправомерно включены в устав нормы, регулирующие порядок проведения заседаний муниципального совета посредством видеоконференции, также нарушен порядок принятия муниципальных правовых актов", - заявили в прокуратуре. 

Заседания по ВКС, пусть и не самая распространенная практика в петербургских муниципалитетах, проводятся в части округов. Например, в МО "№72"

Роман Волга в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что претензия прокуратуры к ВКС может быть связана с процедурой принятия этого решения. Сперва муниципалы внесли положение в регламент заседаний, а затем, после замечания надземного ведомства, перенесли ее в устав. Устав принимался уже без личного присутствия покинувших Россию муниципалов.

- Без нас в совете нет 14 депутатов [необходимый кворум для внесения изменений в устав]. Соответсвенно, оспаривается правомочность изменений в уставе, - рассказал Волга. 

По информации ЗАКС.Ру, сложения полномочий Волг добивался житель Колпино. Он неоднократно обращался к главе и различные ведомства с вопросом, на каком основании Роман и Диана Волги участвуют в заседаниях по ВКС. Глава МО Надежда Максимова отвечала ему, что упомянутые мундепы находятся в отпуске. 

Получить комментарий от главы муниципалитета корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось. Максимова сослалась на занятость. 

Напомним, к концу шестого созыва прокуратура стала регулярно обращаться к муниципалитетам с требованием прекратить полномочия отсутствующих депутатов. Такая возможность появилась в начале 2023 года после поправок в федеральное законодательство.  

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Волга Диана Романовна
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Волга Роман Александрович
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Максимова Надежда Витальевна
Упоминаемые персоны
Волга Диана Романовна 
Волга Роман Александрович 
Максимова Надежда Витальевна 




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