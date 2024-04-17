Прокуратура требует лишить полномочий двух депутатов из Колпино за прогулы

Сотрудники прокуратуры Колпинского района направили представление главе МО "Город Колпино" Надежде Максимовой с требованием досрочно прекратить полномочия двух муниципальных депутатов. Поводом стало их отсутствие на заседаниях, сообщили в пресс-службе ведомства 17 апреля.

Имена депутатов в сообщении ведомства не указаны. Вероятно, речь идет о Романе и Диане Волгах (отец и дочь), которые избрались в 2019 году от партии "Яблоко". После начала специальной военной операции они покинули Россию. После отъезда Диана Волга планировала сложить мандат, однако коллеги по совету, в том числе из "Единой России", отговаривали ее, поскольку в муниципалитете и так немного депутатов и пришлось бы проводить дополнительные выборы.

Чтобы сохранить численность совета, муниципалы приняли норму, которая позволяет участвовать в собрании дистанционно. Отметим, в сообщении прокуратуры говорится, что такое решение было принято неправомерно.

"Кроме того, представительным органом местного самоуправления неправомерно включены в устав нормы, регулирующие порядок проведения заседаний муниципального совета посредством видеоконференции, также нарушен порядок принятия муниципальных правовых актов", - заявили в прокуратуре.

Заседания по ВКС, пусть и не самая распространенная практика в петербургских муниципалитетах, проводятся в части округов. Например, в МО "№72".

Роман Волга в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что претензия прокуратуры к ВКС может быть связана с процедурой принятия этого решения. Сперва муниципалы внесли положение в регламент заседаний, а затем, после замечания надземного ведомства, перенесли ее в устав. Устав принимался уже без личного присутствия покинувших Россию муниципалов.

- Без нас в совете нет 14 депутатов [необходимый кворум для внесения изменений в устав]. Соответсвенно, оспаривается правомочность изменений в уставе, - рассказал Волга.

По информации ЗАКС.Ру, сложения полномочий Волг добивался житель Колпино. Он неоднократно обращался к главе и различные ведомства с вопросом, на каком основании Роман и Диана Волги участвуют в заседаниях по ВКС. Глава МО Надежда Максимова отвечала ему, что упомянутые мундепы находятся в отпуске.

Получить комментарий от главы муниципалитета корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось. Максимова сослалась на занятость.

Напомним, к концу шестого созыва прокуратура стала регулярно обращаться к муниципалитетам с требованием прекратить полномочия отсутствующих депутатов. Такая возможность появилась в начале 2023 года после поправок в федеральное законодательство.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру