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Новости 17:20

Прокуратура проверила обстоятельства задержки рейса Калининград - Петербург

фото ЗакС политика Прокуратура проверила обстоятельства задержки рейса Калининград - Петербург

В калининградском аэропорту на несколько часов задержали пассажирский рейс, который должен был вылететь в Петербург еще до полудня. Его выполняет компания "Смартавиа". Инцидентом заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура.

Как сообщает надзорный орган, причиной опоздания стала техническая неисправность. Авиакомпания организовала раздачу воды и еды 142 обладателям билетов.

В аэропорту Храброво со скопившимися пассажирами взаимодействовала сотрудница ведомства. Прокуратура продолжает разбираться во внештатной ситуации и готова будет прибегнуть к мерам реагирования.

Накануне в Петербурге экстренно сел самолет, летевший из Калининграда в Москву.

Фото: ЗАКС.Ру


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