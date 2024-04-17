В Госдуму внесли инициативу о штрафах для пользователей электросамокатов

На сайте Государственной думы появился в статусе внесенного законопроект, вводящий штрафы за нарушения при езде на электросамокатах и велосипедах. Как сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы сенатор Андрей Клишас, правительство поддержало документ.

Административную ответственность сенаторы и депутаты предлагают ввести за управление самокатом в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке, оставление средства индивидуальной мобильности в неположенном месте.

"Также усиливается ответственность за нарушение ПДД РФ и правил эксплуатации СИМ и велосипеда, повлекшие причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Наконец, в случае принятия законопроекта наказания ждут тех самокатчиков и велосипедистов, кто нарушил скоростной режим или правила перевозки пассажиров и грузов.

Соавтор и коллега Клишаса по Совфеду Ирина Рукавишникова посетовала на то, что аварийность с участием СИМ не снижается, несмотря на закрепленные в ПДД требования к ним.

Напомним, что в Петербурге инициативная группа добивается полного запрета электросамокатов в городе. Решение, по их мнению, нужно принять после проведения референдума.

Фото: ЗАКС.Ру