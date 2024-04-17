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Новости 20:17

Беглов поручил чиновникам "разгрузить" платежные квитанции семей участников СВО

фото ЗакС политика Беглов поручил чиновникам "разгрузить" платежные квитанции семей участников СВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов отреагировал на недавнее постановление кабмина, вводящее еще одну меру поддержки семей участников военной спецоперации. Смысл документа в том, что семьи, проживающие без приборов учета, освобождаются от платы за воду и газ за родных, участвующих в СВО. Мера будет реализована в Петербурге, сообщает пресс-служба Смольного.

Профильные чиновники города получили распоряжение наладить работу с ресурсоснабжающими компаниями и воплотить в жизнь постановление, подписанное премьер-министром.

Петербуржцам для "разгрузки" квитанций потребуется обратиться в управляющую компанию и представить документ, подтверждающий факт мобилизации родственника. Тем, у кого заключен прямой договор с Водоканалом и Газпромом, полагается таким же образом обратиться в эти организации.

В Смольном отметили, что Водоканал уже проводил перерасчет платы за холодное водоснабжение и водоотведение для семей, в которых имеются участники СВО и у которых дома не установлены счетчики.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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