Беглов поручил чиновникам "разгрузить" платежные квитанции семей участников СВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов отреагировал на недавнее постановление кабмина, вводящее еще одну меру поддержки семей участников военной спецоперации. Смысл документа в том, что семьи, проживающие без приборов учета, освобождаются от платы за воду и газ за родных, участвующих в СВО. Мера будет реализована в Петербурге, сообщает пресс-служба Смольного.

Профильные чиновники города получили распоряжение наладить работу с ресурсоснабжающими компаниями и воплотить в жизнь постановление, подписанное премьер-министром.

Петербуржцам для "разгрузки" квитанций потребуется обратиться в управляющую компанию и представить документ, подтверждающий факт мобилизации родственника. Тем, у кого заключен прямой договор с Водоканалом и Газпромом, полагается таким же образом обратиться в эти организации.

В Смольном отметили, что Водоканал уже проводил перерасчет платы за холодное водоснабжение и водоотведение для семей, в которых имеются участники СВО и у которых дома не установлены счетчики.

Фото: ЗАКС.Ру