Депутат Четырбок: Приходилось бывать в "наливайках" только со служебным интересом

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга, а также инициатор борьбы с "наливайками" в городе Денис Четырбок не стал рассказывать корреспонденту ЗАКС.Ру, какой у него любимый ресторан. Он также признался, что гордится достижениями местных рестораторов, которые вносят в эту сферу деятельности "петербургский стиль".

- Достаточно много любимых у меня заведений. Все-таки к 35 годам я сумел посетить разные заведения. Могу сказать, что я горжусь нашими гастрономическими достижениями Петербурга. Наши рестораторы, те, кто работает в этих сферах, - это люди очень креативные, это настоящие петербуржцы. По долгу службы пришлось побывать и в "наливайках". Но не с целью времяпрепровождения, а со служебным интересом, - сказал Четырбок.

Парламентарий отметил, что не хочет навредить добропорядочным предпринимателям в этой сфере.

Напомним, в конце зимы поправки в федеральном законодательстве позволили регионам самостоятельно определять правила работы "наливаек" - точек продажи алкогольных напитков в жилых домах. Тогда же Четырбок анонсировал создание рабочей группы по разработке городского закона на эту тему. В конце апреля состоится второе заседание рабочей группы по "наливайкам". На ней планируют рассмотреть предложения заинтересованных участников: временное ограничение работы заведений общепита, создание объективных критериев отнесения точек общепита к ресторанам, поскольку сейчас это разграничивается ГОСТом, который носит рекомендательный характер, а также разработку зон, от которых будут зависеть временные рамки.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру