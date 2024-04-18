В Петербурге у станции метро "Дунайская" ночью 18 апреля заметили скопление машин МЧС

У станции петербургского метрополитена "Дунайская" заметили ночью 18 апреля скопление техники МЧС и карет скорой помощи, об этом пишет "Деловой Петербург".

Свидетелями скопления машин стали местные жители из окрестных домов. Они рассказали, что сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи появились около двух часов ночи 18 апреля.

Петербуржцы предполагают, что произошедшее является ночными учениями МЧС, однако в самом ведомстве ничего по этому поводу не комментировали.

Напомним, что в МЧС допустили подтопления в трех городах Ленинградской области – Тихвине, Тосно и Любани.

Фото: ЗАКС.Ру