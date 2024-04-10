МЧС допустило подтопления в трех городах Ленобласти

Из-за прогнозируемых осадков на территории Ленинградской области не исключается возможность подъема уровня рек, сообщил 10 апреля "РБК Петербург" со ссылкой на управление МЧС по региону. Подобная ситуация чревата подъемом уровня воды в реках и подтоплениями в трех городах, предупредили в ведомстве.

"Исходя из сложившихся гидрометеорологических условий и ориентируясь на прогнозируемый характер погоды, при выпадении значительных осадков (дождь, снег, мокрый снег) возможны подъемы уровней воды в реках (Тихвинка, Тосна, Тигода) Ленинградской области", — сообщили в МЧС.

Подтопления возможны в таких городах, как Тихвин, Тосно и Любань, следует из данных МЧС.

В начале недели стало известно о том, что в Тихвине завершил работу оперштаб по мониторингу паводковой обстановки. До этого на территории района в зоне подтопления оказались оказались свыше 230 человек. Подтопления наблюдались в том числе в монастыре XVI века постройки.

Фото: Админка Ленобласти / Telegram