Губернатор Мурманской области Чибис вышел на работу

Пострадавший от нападения губернатор Мурманской области Андрей Чибис вышел на работу и поговорит с президентом России Владимиром Путиным, об этом 18 апреля пишут "РИА Новости".
Разговор президента с губернатором анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента сегодня будет видеоконференцсвязь с мурманским губернатором Андреем Чибисом. Он вышел на работу", – сказал Песков.
Также пресс-секретарь предупредил, что состоится серьезный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Напомним, что нападение на Андрея Чибиса произошло в начале апреля рядом с домом культуры "Строитель" в Апатитах. Предполагается, что его ранил ножом 42-летний местный житель Александр Быданов.