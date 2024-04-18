ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:45

Губернатор Мурманской области Чибис вышел на работу

фото ЗакС политика Губернатор Мурманской области Чибис вышел на работу

Пострадавший от нападения губернатор Мурманской области Андрей Чибис вышел на работу и поговорит с президентом России Владимиром Путиным, об этом 18 апреля пишут "РИА Новости".

Разговор президента с губернатором анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

"У президента сегодня будет видеоконференцсвязь с мурманским губернатором Андреем Чибисом. Он вышел на работу", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь предупредил, что состоится серьезный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Напомним, что нападение на Андрея Чибиса произошло в начале апреля рядом с домом культуры "Строитель" в Апатитах. Предполагается, что его ранил ножом 42-летний местный житель Александр Быданов. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама