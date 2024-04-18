Губернатор Мурманской области Чибис вышел на работу

Пострадавший от нападения губернатор Мурманской области Андрей Чибис вышел на работу и поговорит с президентом России Владимиром Путиным, об этом 18 апреля пишут "РИА Новости".

Разговор президента с губернатором анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента сегодня будет видеоконференцсвязь с мурманским губернатором Андреем Чибисом. Он вышел на работу", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь предупредил, что состоится серьезный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Напомним, что нападение на Андрея Чибиса произошло в начале апреля рядом с домом культуры "Строитель" в Апатитах. Предполагается, что его ранил ножом 42-летний местный житель Александр Быданов.

Фото: ЗАКС.Ру