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Муниципал 15:12

Горсуд оставил в силе заочный арест мундепу Волохонскому*

фото ЗакС политика Горсуд оставил в силе заочный арест мундепу Волохонскому*

Санкт-Петербургский городской суд 18 апреля отклонил апелляцию на заочный арест депутата МО № 72 Владимира Волохонского*, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас депутат находится в международном розыске. 

Адвокат по назначению Антон Тузиков оспаривал решение Октябрьского районного суда от 19 февраля о заочном аресте Волохонского* на два месяца. Волохонского обвиняют по трем статьям: о призывах к терроризму (ст. 205.2 УК), о распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК), а также о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Основанием для этого послужили некие посты в социальных сетях с критикой СВО. Предполагается, что мундепа должны взять под стражу сразу после его задержания правоохранительными органами.  

В своей апелляционной жалобе защитник указал, что следствие представило суду первой инстанции недостаточные основания для ареста. В частности, он не согласился с доводами о том, что Волохонский* якобы скрылся от правосудия. Уголовное дело было возбуждено в октябре 2023 года, а Россию он покинул намного раньше — в марте 2022 года. Таким образом, во время отъезда он не мог знать об уголовном деле. Также Тузиков указал, что следствием не доказано, что авторство спорных публикаций принадлежит именно Волохонскому*. 

В беседе с ЗАКС.Ру адвокат по назначению рассказал, что ему ещё не довелось пообщаться со своим доверителем, поэтому все процессуальные решения он принимает единолично, руководствуясь презумпцией невиновности. 

Напомним, Волохонский* принял решение покинуть страну после обыска из-за уголовного дела о ложном сообщении о теракте.

*Владимир Волохонский внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

 

Константин Леньков, фото из соцсетей Владимира Волохонского*


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Волохонский Владимир (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Львович
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Волохонский Владимир (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Львович 




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