Лайки под постами муниципалов будет считать специальная комиссия Смольного

В комитете по печати Смольного решили сформировать рабочий орган, который займется изучением активности в пабликах "ВКонтакте" органов государственной власти, местного самоуправления и их подведомственных учреждений. Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы. Председателем комиссии станет вице-губернатор Борис Пиотровский.

Полное название нового органа значится как "Комиссия по формированию рейтинга органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и подведомственных им организаций по качеству ведения официальных страниц в социальной сети "ВКонтакте"". Комиссия будет ежеквартально формировать рейтинг госпабликов. Для этого в комитете по печати придумали особую методику оценки эффективности. ЗАКС.Ру попытался разобраться в формулах и приводит адаптированную схему оценки из проекта распоряжения.

Еженедельный рейтинг станет суммой оценок за оформление страницы, рост подписчиков, наличие отметки "госпаблик", вовлеченность пользователей (для которой также указали специальную формулу), а также за количество постов на ресурсе за конкретный промежуток времени. Этот рейтинг станет одним из критериев для оценки ежеквартального рейтинга. Позже члены комиссии будут определять победителей среди нескольких номинаций. Соперничать между собой будут органы исполнительной власти, районные администрации, муниципалы, учреждения культуры, молодежные организации и другие бюджетные ведомства. Например, поликлиники и детсады.

Всего в комиссии будет восемь человек. Кроме Пиотровского, в нее войдут глава комитета по печати Владимир Рябовол, глава ЦУР Елена Никитина, пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина и другие чиновники.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру