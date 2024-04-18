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Новости 19:41

Депутат Павел Журавлев ищет единомышленников для выдвижения в МО "Малая Охта"

фото ЗакС политика Депутат Павел Журавлев ищет единомышленников для выдвижения в МО "Малая Охта"

К выборам в МО "Малая Охта" свою команду единомышленников собирает депутат Павел Журавлев. 18 апреля он объявил о наборе на курс по подготовке к муниципальным выборам, которые состоятся в сентябре 2024 года. Всего в округе планируется избрать 20 мундепов. 

"Группа Новая Малая Охта ведет набор в школу муниципального депутата. Все расскажем и научим. Занятия бесплатные. Единственное условие — у вас должны быть демократические взгляды", - написал Журавлев в своем Telegram-канале. 

Пока нет решения, от какой партии будут выдвигаться участники команды Журавлева. Он рассказал, что пока находится на стадии переговоров по этому вопросу. 

Напомним, в 2019 году в Малой Охте смогли избраться восемь (почти половина совета) представителей партии "Яблоко", однако к концу они лишились своих мандатов по требованию прокуратуры. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Журавлев Павел Юрьевич




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