В Петербурге пройдет ярмарка вакансий под названием "Карьера для СВОих"

В пятницу в здании Санкт‑Петербургского технического колледжа управления и коммерции состоится ярмарка вакансий, носящая название "Карьера для СВОих" и адресованная исключительно участникам военной спецоперации и их родственникам. Помимо колледжа, мероприятие организовали городской Центр занятости населения и фонд "Защитники отечества". Участвует в проекте также партия "Единая Россия".

"Президент России дал особые поручения по приоритетному трудоустройству участников специальной военной операции и членов их семей", - приводит комментарий губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

По его словам, город вознаграждает крупные предприятия за трудоустройство демобилизованных участников боевых действий. Беглов напомнил, что Смольный оказывает адресную помощь в трудоустройстве ветеранов СВО и их родственников уже больше года.

На прошлой неделе на Коломяжском проспекте во второй раз открылась Всероссийская ярмарка трудоустройства.

Фото: ЗАКС.Ру