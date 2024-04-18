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Новости 20:55

Из-за непогоды в Петербурге перенесли общегородской субботник

фото ЗакС политика Из-за непогоды в Петербурге перенесли общегородской субботник

Петербургское правительство в связи с ухудшением погодных условий решило перенести общегородской субботник, ранее намеченный на 20 апреля.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил в своем Telegram-канале, что мероприятие откладывается ровно на неделю. Перенос утвердили на заседании городского штаба по благоустройству.

Тем временем пресс-служба Смольного объявила, что месячник благоустройства продолжится с учетом погодных изменений: с начала апреля наблюдается уже второй случай заморозков.

"В таких условиях специалисты возвращаются к зимним работам – прометанию, обработке противогололедными материалами", - пояснили чиновники.

В пятницу и в ночь с пятницы на субботу в городе будет действовать "желтый" уровень погодной опасности: ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду и метель.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Разумишкин Евгений Николаевич




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