Обещанный ко Дню Победы ремонт мемориала защитникам Ханко так и не начался

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина, следящая за мемориалом защитникам полуострова Ханко на улице Пестеля, рассказала, что реставрация памятника все еще не началась. При этом, согласно выданному охранному обязательству, ремонт должен быть выполнен к 6 мая. В связи с этим обстоятельством, а также удручающим состоянием мемориала парламентарий обратилась с запросом в городской Водоканал, на чьем балансе состоит объект.

"Много лет не работает сам фонтан, в ступенях – щели, буквы на мемориальной доске практически не читаются. В последний раз реставрацию проводили в 2002 году, то есть 22 года назад", - написала политик в своем Telegram-канале.

Ранее после запроса Шишкиной КГИОП дал Водоканалу задание на проведение ремонта. Поскольку до дедлайна осталось уже менее трех недель, депутат опасается, что памятник 1945 года постройки не успеют привести в порядок ко Дню Победы.

фото: Марина Шишкина / Telegram