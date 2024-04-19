Дело Беркович* и Петрийчук** направили в военный суд

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по "театральному делу" режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук**, поставивших пьесу "Финист Ясный Сокол". Надзорное ведомство 19 апреля сообщило, что направило материалы дела во 2-й Западный окружной военный суд.

Двоих театральных деятелей обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Под стражей Беркович* и Петрийчук** содержатся с мая прошлого года, несмотря на многочисленные поручительства сочувствующих.

На этой неделе двоих фигуранток внесли в реестр экстремистов и террористов. Своей вины театральные деятели не признают. Спектакль "Финист Ясный Сокол", рассказывающий о превратностях жизни россиянок с исламистами, удостаивался премии "Золотая маска".

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов

фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы