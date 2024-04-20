В пожаре в Белоострове пострадали трое сотрудников дома престарелых

В результате пожара в Белоострове пострадали трое человек, они все являются персоналом дома престарелых, в котором произошло возгорание, об этом 20 апреля пишет 47news.

Ранее сообщалось, что спасатели из Петербурга и Ленинградской области тушили здание ночью 20 апреля. Тогда информации о пострадавших не поступало.

Уточняется, что в момент пожара в пансионате было 12 человек. Пожилые пациенты находились на первом и втором этажах, они смогли выйти. На третьем этаже находился персонал. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

На данный момент рассматриваются две версии возникновения пожара: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Фото: ЗАКС.Ру