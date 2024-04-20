Спустя две недели после нападения Чибис анонсировал новую встречу с жителями

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого в начале апреля было совершено нападение, объявил о новой встрече с жителями региона в своем Telegram-канале. В этот раз он отправится в Североморск. Приехать в столицу Северного флота он планирует во вторник, 23 апреля.

"Вечером проведу встречу с жителями, поэтому приходите, обсудим те вопросы, которые вас волнуют. Всем хороших выходных", - сказал Чибис в своем видеообращении.

Чибис вернулся на работу после инцидента 18 апреля. Его первым публичным появлением было совещание с президентом Владимиром Путиным. Во время беседы губернатор заявил о намерениях переизбраться на пост главы региона. Путин идею поддержал. Выборы пройдут в 2024 году.

Напомним, вечером 4 апреля, после встречи губернатора с жителями Апатитов, на Чибиса напал с ножом местный житель. Глава региона был ранен в живот. Это стало первым нападением на руководителя субъекта России за 15 лет.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру