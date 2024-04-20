Более 52 тысяч петербуржцев приняли участие в донорском движении в 2023 году

В России 20 апреля отмечается Национальный день донора крови, в Петербурге в этот день традиционно проводится Неделя донорства, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выездные бригады по сбору крови провели мероприятия в Политехническом университете Петра Великого, в Высшей школе технологии и энергетики Санкт Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, в Университете телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, в Невской ратуше, в Подростково-молодежном досуговом центре "Фрунзенский".

В Смольном рассказали, что количество доноров в городе растет. В 2023 году в донорском движении приняло участие более 52 тысяч человек.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил доноров с праздником, а также выразил благодарность тем, кто помогает в спасении людей.

Напомним, что вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский принял участие в Дне донора.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга