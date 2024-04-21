Выросло число пострадавших при пожаре в доме престарелых под Петербургом

Чиновники обновили данные о пожаре, случившемся в ночь на субботу в Белоострове в пансионате для престарелых "Родительская усадьба".

Отравление угарным газом привело к госпитализации 14 человек, о чем пишет 47news со ссылкой на главу комитета по здравоохранению Ленобласти Александра Жаркова. Пострадавших отвезли в Токсовскую клиническую больницу.

Сильнее всего пострадали трое сотрудников учреждения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

У одного из госпитализированных диагностировали ожоги 5% тела.

Огонь в пансионате, охвативший площадь 150 кв. метров, тушили силами семи пожарных расчетов.

Фото: ЗАКС.Ру