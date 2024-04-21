ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:45

На встречу с Екатериной Дунцовой в Екатеринбурге пришла полиция

фото ЗакС политика На встречу с Екатериной Дунцовой в Екатеринбурге пришла полиция

В Екатеринбурге правоохранители помешали проведению встречи с политиком Екатериной Дунцовой, о чем сообщают "Вечерние Ведомости".

В разгар мероприятия полицейские остановили дискуссию и стали переписывать данные всех участников, задавая им вопросы про причастность к экстремистским движениям. Одного мужчину задержали, обвинив его в уклонении от воинской службы.

Визит затянулся почти до самого конца арендованного времени: у собравшихся осталось около пятнадцати минут. При этом с самой Дунцовой беседы силовиков не прекратились, встреча завершилась без нее.

Напомним, что широкую известность журналистка из Ржева Екатерина Дунцова получила в конце прошлого года, когда заявила о президентских амбициях в качестве самовыдвиженца. Центризбирком не допустил ее до сбора подписей, это решение устояло в Верховном суде.

фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама