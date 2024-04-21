Из-за пожара в пансионате под Петербургом Бастрыкин потребовал возбудить дело

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на пожар в частном жилом доме рядом с Белоостровом, в котором располагается пансионат для престарелых. Он поручил подчиненным в Ленобласти возбудить уголовное дело в связи с происшествием, передает информационный центр СК.

По уже имеющимся у ведомства данным, пансионат на территории садового товарищества функционировал в отсутствие разрешительной документации. На него уже поступали жалобы от соседей.

При пожаре, вспыхнувшем в ночь на субботу, пострадало 14 человек: некоторые из них отравились угарным газом и получили ожоги. Сильнее всего пострадали трое сотрудников учреждения.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте