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Новости 11:49

Выступление Беглова перед ЗакСом с отчетом о работе хотят провести в БКЗ "Октябрьский"

фото ЗакС политика Выступление Беглова перед ЗакСом с отчетом о работе хотят провести в БКЗ "Октябрьский"

На ближайшем заседании Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о проведении выездного заседания в БКЗ "Октябрьский", на котором выступит губернатор Александр Беглов с отчетом о работе городского правительства, об этом 22 апреля в своем Telegram-канале написал спикер ЗакСа Александр Бельский.

По словам председателя городского парламента, каждый год к отчету губернатора растет интерес со стороны общества, представителей бизнеса и СМИ. Кроме этого, Беглов должен будет подвести итоги последних пяти лет работы.

"А в этому году — тем более, ведь от Александра Дмитриевича все ждут программного выступления, которое обобщит результаты за последние 5 лет. Все понимают, что это не только подведение итогов, но и постановка новых целей на следующий период жизни города", – сказал депутат.

Также парламентарий добавил, что задача парламента — дать возможность поучаствовать в мероприятии как можно большему количеству горожан. В ЗакСе для проведения выездного заседания предложат дату 14 мая.

Ранее в ЗакСе рассматривали законопроект, который позволит депутатам проводить собрания вне Мариинского дворца. Парламентарии высказали свое мнение на этот счет – подробнее в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




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