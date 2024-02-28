ЗакС и смена декораций

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании Петербурга 28 февраля приняли за основу проект изменений в регламент заседаний парламента, который позволит депутатам проводить собрания вне стен Мариинского дворца. Такую возможность парламентарии называют необходимой, однако с потенциальной площадкой пока не определились. Одни выступают за стадионный формат, другие за более консервативные залы.

Депутаты петербургского парламента 28 февраля рассмотрели проект постановления, который позволит им проводить свои собрания не только в Большом зале Мариинского дворца на Исаакиевской площади, но и в других местах. Площадку можно будет поменять, если того захочет "депутатская воля" объявил коллегам депутат Денис Четырбок ("Единая Россия"). По его словам, подобная практика уже есть в некоторых регионах страны. Четырбок отметил, что могут быть разные обстоятельства, которые могут потребовать таких решений.

Во время доклада Четырбок не стал приводить примеры, когда "обстоятельства" вынудили бы депутатов покинуть дворец. О том, что норму можно будет использовать для крупных мероприятий, например, выступлений чиновников, рассказал Александр Шишлов ("Яблоко"), однако, он уточнил, что на "выездных" заседаниях не должны приниматься какие-либо решения. Четрыбок ответил, что этот вопрос можно проработать с помощью поправок.

Депутат Михаил Барышников ("Единая Россия") не видит ничего плохого в идее проводить заседания в другом месте. Он предложил коллегам собираться на стадионе "Газпром Арена", где могут разместиться более 60 тысяч человек.

- Полностью поддерживаю ваше предложение. Чего нам бояться? Давайте в "Газпром Арене". 68 тысяч. Принятие бюджета. Приглашаем жителей - пускай слушают. Чего депутатов от кого-то ограничивать? Ну выделят там отдельную площадку, да и все. Наоборот, увидят, что мы ничего не скрываем. Мы наконец-то попадем в народ, - рассказал Барышников.

Его коллега Алексей Зинчук (КПРФ) скептически отнесся к предложению собраться на стадионе при таком количестве зрителей.

- Михаил Иванович, правильно, "Газпром-Арена", после голосования по закону о КРТ [комплексном развитии территорий] можно встречаться с жителями. Предлагаю, сразу же после голосования с разъяренными..., - отметил Зинчук.

Проект постановления обсуждали на совете фракций в понедельник. Собеседник ЗАКС.Ру, который присутствовал на заседании с лидерами фракций, рассказал, что основным аргументом в защиту этого предложения стал ежегодный отчет губернатора перед депутатами ЗакСа. Это подтверждают и источники Telegram-канала "Ротонда". Похожую позицию высказал депутат Борис Вишневский ("Яблоко") в разговоре с изданием "Фонтанка". Обычно доклады главы города Александра Беглова в парламенте проходят с аншлагом. Послушать губернатора приходят не только депутаты ЗакСа, но и их коллеги из Государственной думы, члены правительства, главы районов, чиновники из Смольного религиозные деятели, а также общественники. Также на такие заседания приходят операторы федеральных телеканалов.

Корреспондент ЗАКС.Ру поинтересовался у нескольких депутатов, где бы они хотели провести заседание, кроме Мариинского дворца. Они называли два типа площадок. Либо это должен быть стадион, например, новая "СКА Арена", либо концертная площадка. С конкретным спортивным объектом определиться не удалось, но если концертный зал - то только "Октябрьский", считают парламентарии. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что депутаты сами смогут определять место, где они будут заседать.

Александр Бельский ("Единая Россия"):

"Вектор расширен, пожалуйста, возможность такая есть. Это все от них зависит: где они захотят проводить и по какому поводу они захотят это делать"

Андрей Малков (ЛДПР):

"Я как председатель комиссии по молодежной политике и делам общественных организаций могу сказать, что мы будем рассматривать разные, даже самые креативные варианты. Давайте пофантазируем. Сегодня уже говорили о "Газпром Арене" - это самая большая площадка на территории Санкт-Петербурга. У меня на избирательном округе есть "СКА Арена", есть "Тинькофф Арена" и другие крупные площадки. У нас есть достойные места, такие как "Экспофорум", любые другие культурные места в Санкт-Петербурге."

Дмитрий Павлов ("Новые люди"):

"Вопрос интересный, мы поддержали. Кстати говоря, у нас сейчас много площадок, которые соответствуют таким форматам. Например, "СКА Арена", которая открылась недавно. Самый большой крытый хоккейный стадион в мире. Я бы, например, там бы провел."

Павел Крупник ("Единая Россия"):

"Для меня этот формат понятен. Для меня - БКЗ. Там большой балкон, большой зал. Все-таки концертная площадка - это для шоу. Если мы говорим о каких-то серьезных, если речь идет о послании, то это все-таки монолог. Сначала слушаем, задаем вопросы. Это должен быть формат не просто выступления, поздравления. Для меня БКЗ - это достаточно правильная площадка."

Роман Кононенко (КПРФ):

"Я предложу, например, большой концертный зал "Октябрьский". Отличная площадка и по вместимости, и это не какое-то мероприятие развлекательно-спортивного характера. Это помещение, где можно провести серьезное заседание."

Марина Шишкина (фракция "Справедливая Россия - За правду"):

"Это рабочее заседание, где решаются вопросы. В нем не может быть никаких элементов шоу, то есть не должен быть нарушен жанр. Есть ситуация соподчиненности. Действительно, когда губернатор приходит, он отчитывается перед депутатами в их доме. То есть вот эта ритуальная история очень важна для того, чтобы был чистый жанр. С другой стороны я понимаю, что бывают ситуации, когда можно выйти из стен Мариинского дворца. <...> Площадка должна быть такова, что бы ее бэкграунд, ощущение от нее - было соответствующее рабочему заседанию. Поэтому, наверное, если только БКЗ. Действительно других вариантов не вижу."

Обычно отчет губернатора перед депутатами выпадает на весну. В прошлом году Беглов рассказывал об успехах города в апреле.



















Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру