Оптимистичный отчет Беглова за непростой год

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Глава Петербурга Александр Беглов 26 апреля выступил с ежегодным докладом перед депутатами в Мариинском дворце. Кроме парламентариев и чиновников в зале присутствовали участники спецоперации. Глава города заявил, что санкции не смогли подкосить экономику, метро развивается, а также напомнил о бюджете в триллион рублей.

Отчет губернатора Александра Беглова должен был стать главной темой парламентского дня 26 апреля. Но еще за час до появления главы города в Мариинском дворце в зале заседаний появилась персона, которая привлекла к себе не меньшее внимание журналистов - депутат "Единой России" Елена Рахова.

Накануне вечером в СМИ появилась информация, что единоросска была доставлена на допрос в Следственный комитет в связи с делом о мошенничестве в одной из школ Калининского района. В ведомстве давать комментарии корреспонденту ЗАКС.Ру отказались, однопартийцы Раховой, в том числе и спикер ЗакСа Александр Бельский, заявляли, что никакой информацией о деле и статусе коллеги в нем не располагают.

Сама Рахова утром 26 апреля ни подтверждать, ни опровергать скандальные новости не стала, ссылаясь на запрет разглашать данные предварительного расследования. "Все хорошо", - только повторяла она. "Точно?" - уточнили журналисты. "Точно все хорошо", - сказала Рахова. Уже после заседания глава петербургского отделения "Единой России" Сергей Боярский заявил, что членство Раховой в партии будет приостановлено в связи с информацией о предъявлении ей обвинения.

Кроме Раховой слушать доклад Беглова пришли депутаты ЗакСа, их коллеги из Государственной думы, члены правительства, председатели комитетов, а также главы муниципальных образований, представители религиозных конфессий и другие гости. Также в Мариинский дворец пригласили участников специальной военной операции. Среди них был заместитель председателя комитета по молодежной политике Иван Есипов, который в конце сентября 2022 года отказался от брони и стал добровольцем. Сейчас он в отпуске, поэтому смог посетить выступление Беглова. Посадили его на видное место возле трибуны. Беглов назвал прошедший год "Годом героев".

Непонимание коллективного Запада

Начало выступления губернатора было посвящено словам благодарности президенту Владимиру Путину и беспрецедентному давлению западных стран, которое, по словам Беглова, не смогло нанести ущерб экономике. Наоборот, подчеркнул губернатор, Петербург в 2022 году показал лучший за десятилетие результат. За четыре года доходы выросли в два раза и достигли 1,1 триллиона рублей.

- Когда атаки на Россию только разворачивались, наши оппоненты были уверены, что мы не выдержим натиска. Все помнят прогнозы: про экономику, которая будет разорвана в клочья, про доллар в двести рублей, про изоляцию, в которой мы окажемся…. Что тут сказать? Коллективный Запад опять не понял. Про Россию, про наш народ, про нашего президента, вокруг которого сплотилась страна, - сказал Беглов.

В своем исчерпывающем, как выразились многие депутаты, докладе Беглов упомянул ключевые достижения городских властей в области внедрения реформ, строительства нового жилья, росте промышленности.

Также губернатор рассказал об успехах при создании новых станций метрополитена. В 2024 году в городе должны заработать три новые станции: "Горный институт", "Юго-Западная" и "Путиловская". В последний раз петербуржцы наблюдали открытие новых станций лишь в 2019 году. Беглов рассказал, что все эти годы властям приходилось решать накопившиеся проблемы: обанкротившийся "Метрострой" и длительное ожидание нового оборудования для прокладки тоннелей.

Среди других обещаний - намерения наконец-то решить вопрос обманутых дольщиков, закупка нового общественного транспорта, а также план достигнуть 100% переработки мусора к 2030 году, несмотря на "палки в колесах" от заинтересованных лиц.













Место для коротких дискуссий

Общение Беглова с депутатами парламента решили уместить лишь в шесть вопросов - по одному от фракции. В основном они касались ранее озвученных тем вроде строительства метро или доступности социальных объектов. Дополнительные сведения приводили представители профильных комитетов и вице-губернаторы. "Яблочник" Борис Вишневский, как и в прошлом году, решил снова спросить Беглова о сохранении исторических зданий. Он попросил губернатора лично ответил на вопрос о том, собираются ли городские власти прекратить порочную, по его мнению, практику противодействия сохранению исторических зданий. Вишневский напомнил, что теперь случаями со сносом построек в центре города обеспокоены не только градозащитники и общественники, но и Следственный комитет. Беглов лишь заявил, что ошибки могут совершать как общественники, к которым он с уважением относится, так и чиновники. Последние, по его словам, пока не ошибались.

- Суд - это высшая инстанция, которая определяет справедливость принятия тех или иных решений. Могут специалисты ошибиться, могут общественники неправильно изучить какой-то вопрос. Бывает. Хотел бы обратить внимание, что пока ни одного решения, принятого исполнительными органами государственной власти, суд не отменил, - сказал губернатор.

Несмотря на просьбу Вишневского не перенаправлять вопрос на подчиненного губернатора, Беглов попросил ответить председателя КГИОП Сергея Макарова. Чиновник заявил, что ни один из приведенных примеров Вишневского не относится к объектам культурного наследия, а из городского бюджета выделяются огромные суммы на сохранение исторического наследия. Последний факт, по мнению Макарова, опровергает любые упреки в содействии планам застройщиков.

- Поверьте, в правительстве не берут на работу людей с раздвоением личности, которые с одной стороны выделяют миллиарды рублей на сохранение наследия, а с другой, как вам кажется, потворствуют застройщикам исторических зданий, - заявил Макаров.

Все озвученные вопросы от депутатов, вероятней всего, согласовывались заранее. Макаров в своем ответе зачитал с листка дословную цитату Вишневского. Депутат остался не удовлетворен ответом. После доклада ему удалось переговорить с Бегловым тет-а-тет.

- Я говорил о другом. Они говорят: "Вот идут суды по всем этим объектам". Я говорю Беглову, я его сейчас остановил, я не сомневаюсь в решении судов, хотя к ним тоже есть вопросы. Речь о другом. Почему в судах градозащитники вынуждены, борясь с КГИОП, отстаивать сохранение исторических памятников. Вот этого быть не должно. Это совершенно неестественная ситуация. Они должны быть по одному сторону баррикад, - сказал ЗАКС.Ру Вишневский.

Последним задавал вопрос лидер фракции ЛДПР, вице-спикер Павел Иткин. Его интересовало, как Петербург поддерживает город-побратим Мариуполь. Отвечая на этот вопрос, помимо сухого перечисления данных о построенных домах, детских садах и школах, Беглов поделился личными воспоминаниями из общения с мариупольскими детьми.

- Кто бывает в Мариуполе, все знают, о Петербурге говорят очень хорошо. И вот те детишки, которых мы уже прошлым летом сразу же взяли в июле месяце себе сюда на отдых, которые были ранены, которых нужно было лечить, преподавателей нужно было выводить из стрессовой ситуации, они очень благодарны. Они уже сейчас понимают, что они в России, что они - россияне. В июле месяце, когда одна девочка 12-летняя подошла ко мне и сказала "Александр Дмитич, а вы нас не бросите?" , я сказал нет, мы здесь вместе и навсегда, - рассказал Беглов.

Большинство депутатов положительно отзывались о докладе Беглова, отмечая его полноту. Однако некоторые парламентарии обратили внимание, что несколько важных тем были полностью проигнорированы. Это закон о комплексном развитии территорий, против которого владельцы квартир в "хрущевках" протестуют почти год, а также проблемы при введении системы платных парковок и плохая уборка улиц как зимой, так и летом.







текст: Константин Леньков / фото: Константин Леньков, Михаил Масленников