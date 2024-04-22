В Москве заочно присудили реальный срок пресс-секретарю Meta*

Пресс-секретарь американской корпорации Meta* Энди Стоун** заочно получил от Второго Западного окружного военного суда в Москве шесть лет лишения свободы. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК), о чем сообщает РИА "Новости". Обвинение запрашивало для фигуранта семь лет заключения.

Весь судебный процесс над Стоуном** состоял из двух заседаний. Дело возбудили из-за высказываний о российских военнослужащих, опубликованных в социальных сетях.

В прошлом году американца объявили в розыск, а в феврале нынешнего - заочно арестовали.

*Компания Meta Platforms Inc. по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

**Росфинмониторинг внес Энди Стоуна в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру