Калининградский губернатор выступил за оригинальную интерпретацию наследия Канта

Понимание трудов немецкого философа Иммануила Канта должно принципиально отличаться от европейского подхода к нему, считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Эту мысль он выразил на начавшемся 22 апреля Международном Кантовском конгрессе.

"Мы помним, что сейчас мы находимся центре мощнейшей когнитивной войны, где отчасти наш противник пытается прикрыться кантовским наследием. Противопоставить ему, на наш взгляд, можно было бы нашу русскую интерпретацию Канта", - приводит речь главы региона ТАСС.

В чем именно должно состоять отличие отечественной интерпретации трудов философа от западных трактовок, Алиханов не сказал. Тем не менее, "ревизия" наследия знаменитого немца стране, по мнению чиновника, жизненно необходима. Губернатор также предложил пофантазировать об альтернативной биографии Канта в условиях, если бы Восточная Пруссия в годы его жизни принадлежала России.

В феврале Алиханов рассуждал о возможном влиянии Иммануила Канта на начало военной спецоперации на Украине.

фото: kremlin.ru