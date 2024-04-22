Обвиняемой в дискредитации армии петербурженке Козыревой продлили арест

Петроградский районный суд продлил срок содержания под стражей для 18-летней петербурженки Дарьи Козыревой, которую обвиняют в повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Под стражей ей суждено пробыть как минимум до 25 мая, передает портал MR7.

Защита девушки сочла, что следствие не представило на заседании никаких новых сведений, которые могли бы служить обоснованием для продления ареста.

"Содержание у нее, естественно, тюремное, но жалоб ни на содержание, ни на питание, ни на окружение у нее нет", - рассказал адвокат Рафаиль Поляков.

Заседание прошло в открытом режиме. Своей вины молодая петербурженка не признает. Ее уголовному преследованию предшествовали посты в социальных сетях, которые были расценены судом как дискредитация Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

Фото: ЗАКС.Ру