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Новости 17:50

Опубликован проект постановления о переименовании Пулковского парка

фото ЗакС политика Опубликован проект постановления о переименовании Пулковского парка

Петербургское правительство опубликовало проект постановления, посредством которого предполагается вернуть Пулковскому парку на юге города его историческое название - "Парк Городов-Героев".

В течение двух ближайших недель документ будет проходить антикоррупционную экспертизу.

За переименование зеленой зоны в Московском районе выступила в конце прошлого месяца городская топонимическая комиссия. После того, как изменения вступят в силу, парк Городов-Героев в списке зеленых насаждений общего пользования будет следовать за Голодаевским сквером.

Свое нынешнее название парк носит с 2010 года. Члены профильной комиссии сошлись во мнении, что с Пулково его связывает не слишком многое: например, одноименный аэропорт находится почти в пяти километрах от зеленой зоны.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


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