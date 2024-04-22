Беглов призвал к продвижению "антитеррористического" контента

Петербургский губернатор Александр Беглов 22 апреля на заседании Антитеррористической комиссии и оперативного штаба поручил чиновникам и силовикам интенсифицировать продвижение в социальных сетях "убедительного и доступного контента, направленного на формирование у жителей, прежде всего молодежи, антитеррористического мировоззрения". Эти действия, а также "защита российской медиасреды", по мнению чиновника, особенно важны во время проведения военной спецоперации, передает пресс-служба Смольного.

По итогам встречи было принято решение об усилении мер безопасности на транспорте, в помещениях социально значимых объектов, в местах скопления людей, а также при проведении публичных мероприятий.

Участники совещания договорились о новых мерах по противодействию террористическим угрозам.

Ранее в этот день на сайте Смольного появился проект постановления о запрете на публикацию любой информации о последствиях применения БПЛА в городе. Предполагается, что такие сведения нельзя будет распространять до середины декабря 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру