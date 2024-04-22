Издательство АСТ прекратило продажу последнего романа Владимира Сорокина

Новый роман Владимира Сорокина "Наследие" сняло с продажи издательство АСТ, о чем говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

В январе книга отправилась на экспертизу после жалоб неких общественников. Анализ проводил Экспертный совет при Российском книжном центре.

В тексте антиутопии, описывающей воображаемую Россию будущего, усмотрели нарушение законодательства о пропаганде ЛГБТ*. Некоторые сцены подпадают под ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

Вместе с "Наследием" издательство прекратило продажу книги Майкла Каннингема "Дом на краю света" и книги Джеймса Болдуина "Комната Джованни".

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

фото: Телеканал Культура / YouTube (скриншот)