В Петербург 23 апреля может вернуться мокрый снег

В Петербурге вечером могут пройти дожди с мокрым снегом, а температура не превысит +7 градусов, об этом 23 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тыловая, холодная часть циклона, уходящего своим центром на север, в Финляндию. Из-за этого в городе вечером возможны небольшие дожди с мокрым снегом.

Воздух прогреется до +5…+7 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Напомним, что МЧС предупредило петербуржцев о порывах ветра до 15 м/с 23 апреля.

Фото: ЗАКС.Ру